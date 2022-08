'Mogelijk verband dodelijke aanrijding Lekkerkerk en 2 doden in woning Zoetermeer'

De politie heeft zaterdagmiddag rond 17.00 uur in een woning aan het Kramerplan in Zoetermeer twee overleden personen aangetroffen. Dit heeft de politie bekendgemaakt.

Uitgebreid Forensisch onderzoek

'Onze collega's onderzoeken momenteel uitgebreid de toedracht van het overlijden van de twee personen. Forensische Opsporing is bezig met sporenonderzoek en we doen buurtonderzoek, diverse scenario's lopen we uit', aldus de politie zondag.

Dodelijke frontale aanrijding Lekkerkerk

Zaterdagmiddag vond er rond 13.00 uur op de N210 bij Lekkerkerk een frontale aanrijding plaats. Hierbij is één persoon om het leven gekomen. Twee andere personen zijn naar het ziekenhuis gebracht.

'Mogelijk verband'

Mogelijk is er een verband tussen de dodelijke aanrijding in Lekkerkerk en de vondst van twee overleden personen in de woning in Zoetermeer, zo meldt de Telegraaf. De krant meldt dat bij de crash in Lekkerkerk een 72-jarige man om het leven kwam en dat later in de middag in de woning in Zoetermeer een dode vrouw van begin zeventig en een dode man van begin dertig aangetroffen. Volgens de krant zou het gaan om de vrouw en zoon van de man die in Lekkerkerk omkwam.