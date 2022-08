Opvallen met je bedrijf doe je met deze tips

Toename aantal bedrijven

Het aantal bedrijven in Nederland zit sinds de coronacrisis flink in de lift, blijkt uit cijfers van de Kamer van Koophandel. De pandemie heeft ervoor gezorgd dat we op een andere manier naar ons werk zijn gaan kijken. Sommigen moesten wel omdat ze plotseling geen baan hadden, terwijl anderen de voordelen zagen van werken vanuit huis.

Meer bedrijven in Nederland betekent meer concurrentie. Daarom is het belangrijk om voldoende op te vallen met je onderneming om klanten, omzet en winst te scoren. Hoe je dat doet? Simpel: in dit artikel lees je enkele handige tips waarmee je gegarandeerd opvalt zoals een animatie video laten maken en het beginnen van een blog.

Animatie video laten maken voor je bedrijf

Er zijn talloze manieren om promotie te maken voor je onderneming. Maar: kies je voor een standaard reclamespot of promotiemiddel dan is de kans groot dat kijkers en dus potentiële klanten af zullen haken. Pak het liever origineel aan en laat ze op een unieke manier kennis maken met je bedrijf. Laat bijvoorbeeld een mooie, ontroerende, grappige of informatieve animatie video maken om de mogelijke klant op die manier een kijkje te geven achter de schermen van je bedrijf.

Een video met een persoonlijke aanpak of boodschap doet het altijd goed, omdat mensen graag meer willen weten over de mensen achter een bedrijf. Dit soort animatie video's voor bedrijven kunnen kort maar krachtig worden samengesteld; al binnen 60 seconden weet de kijker wie je bent, wat je doet en waar je voor staat. Dat is de ideale lengte om de aandacht van de kijker vast te houden. Laat de video afsluiten met een sterke call to action en je hebt een bijzondere manier van promotie maken voor je onderneming.

Vergeet niet dat offline promotie ook nog bestaat

In onze moderne samenleving focust vrijwel iedere ondernemer zich voornamelijk op online promotie. Dat is uiteraard ontzettend slim om te doen, aangezien de meeste klanten hoogstwaarschijnlijk via de zoekmachine of een andere online manier bij je terecht komen. Je moet echter niet vergeten dat offline promotie óók nog bestaat en dat dat ook een hele interessante manier is en blijft van reclame maken. Veel ondernemers met een hip en modern bedrijf doen vaak alleen maar aan online reclame.

Dat is zonde, want door een combinatie van beiden aan te pakken profiteer je van het grootste bereik. Waar moet je tegenwoordig bij offline reclame aan denken? Aan écht van alles en nog wat: het laten maken en geven van relatiegeschenken blijft een goede manier om te scoren, evenals het laten drukken van visitekaartjes. Ook andere offline reclame zoals vlaggen, flyers en het staan op beurzen en evenementen is, afhankelijk van de branche waarin je werkt, aan te raden.

Begin een blog om vindbaarheid te verhogen in Google

Naast een animatie video laten maken en investeren in offline promotie mag de focus ook worden gelegd op de vindbaarheid van je website in Google. Dat doe je onder andere door tijd te steken in de SEO, de search engine optimization, van je website. Daarbij mag een blog vol interessante en waardevolle content niet ontbreken. Waarom dat zo is? Google wordt alsmaar slimmer. De zoekmachine ziet bijvoorbeeld al heel gauw of je website wel of niet interessant is om weer te geven in de resultaten van een zoekopdracht.

Door aan de slag te gaan met een blog en die blog regelmatig een update te geven, laat je zien dat je actief bent. Dat betekent niet dat je zomaar loze artikelen kunt plaatsen voor je plekje in Google. Juist omdat de zoekmachine zo slim is, maakt het onderscheid tussen kwaliteitscontent en slechte content. Daarom is het aan te raden om een freelance schrijver of een online marketing bureau in te schakelen die je bedrijf in het online zonnetje kan zetten.

Zorg voor een pakkende en originele huisstijl

Waar je tot slot nog aan moet denken, is aan een pakkende huisstijl die je overal terug ziet komen. Daarmee zorg je voor een stijlvol en vooral herkenbaar geheel zodat je bedrijf een echt merk wordt. Je ziet dat bijvoorbeeld al bij bekende merken zoals Coca Cola of MediaMarkt. Wanneer je het lastig vindt om je eigen huisstijl te bepalen, kun je wederom iemand inhuren. Een grafisch ontwerper heeft veel verstand van dit soort zaken en kan kijken welke stijl bij jouw bedrijf past.

Vervolgens trek je die huisstijl in alle mogelijke communicatiekanalen door. Denk dus niet alleen aan je website, maar ook aan social media kanalen zoals Facebook en Instagram. Zelfs visitekaartjes, flyers en relatiegeschenken kunnen in dezelfde stijl worden gemaakt om je eigen merk te versterken. Kies je voor een animatie video laten maken dan is het natuurlijk ook het mooist wanneer dit in je eigen huisstijl wordt gedaan.