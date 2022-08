Douane treft 88 kilo cocaïne aan tussen avocado's

Dinsdagavond heeft de Douane 88 kilo cocaïne aangetroffen in de koelmotor van een container. 'De vondst werd gedaan tijdens een controle in de Rotterdamse haven', zo meldt het Openbaar Ministerie (OM) donderdag.

Avocado's

De container was geladen met avocado's uit Peru en de vruchtgroenten waren bestemd voor een bedrijf in het Westland. 'Dit bedrijf lijkt geen betrokkenheid te hebben bij de smokkel. De straatwaarde van de 88 pakketten is zo'n 6,6 miljoen euro', aldus het OM.

HARC-team

Het HARC-team, een inmiddels 26 jaar oud samenwerkingsverband van Douane, FIOD, Zeehavenpolitie en het Openbaar Ministerie in Rotterdam heeft de zaak verder in onderzoek. De drugs zijn inmiddels vernietigd.