In portiek dood aangetroffen Britse toerist overleden aan steek in de hals

De 22-jarige Britse toerist die in de vroege ochtend van 1 juni dood werd aangetroffen in een portiek op het Singel in Amsterdam is overleden aan een steek in de hals. 'Dat heeft de officier van justitie vrijdag gemeld op een inleidende zitting. Het voorarrest van een 22-jarige Belg die ervan wordt verdacht de Brit gestoken te hebben, is door de rechtbank in Amsterdam met 90 dagen verlengd', zo laat het Openbaar Ministerie (OM) vrijdag weten.

Sectierapport

Uit het sectierapport blijkt dat het slachtoffer 30 keer is gestoken. 'Eén specifieke steek in de hals is hem fataal geworden. De andere 29 steekletsels kunnen volgens het rapport via bloedverlies hebben bijgedragen aan de snelheid van het overlijden', aldus het OM.

Verdachte bebloed aangetroffen

De politie trof de 22-jarige verdachte uit België in de morgen van 1 juni in verwarde toestand aan in de Amsterdamse wijk Buitenveldert. Hij had veel bloed op zijn kleding en schoenen, bloed van het slachtoffer blijkt uit onderzoek.

Camerabeelden

Volgens de officier van justitie zijn er voldoende ernstige bezwaren om de 22-jarige Belg langer in hechtenis te houden. Zo is op de plaats waar de Britse toerist is gevonden een met bloed gevormde schoenzoolafdruk aangetroffen. Die afdruk komt overeen met het profiel van de schoenzolen van de verdachte.

Beelden van verdachte en slachtoffer samen

Verder zijn er camerabeelden waarop slachtoffer en de verdachte herkenbaar enige tijd samen optrekken. Ze lopen naar het Singel tot vlakbij de plek waar het slachtoffer is gevonden. De verdachte verlaat alleen de plaats delict. Op andere beelden zijn twee personen te zien waarbij de ene persoon de andere aanvalt. Op die beelden zijn echter geen herkenningen mogelijk.

'Niemand anders op beeld te zien'

In combinatie met de beelden van vlak voor en vlak na het steekincident concludeert het OM dat de aanvaller de 22-jarige verdachte is. Volgens de officier van justitie is er niemand anders op de beelden te zien die het slachtoffer zou hebben aangevallen. Het onderzoek naar de dood van de 22-jarige Brit loopt nog. Een datum voor de inhoudelijke behandeling is niet bekend. Op 3 november gaat zaak verder met inleidende zitting.