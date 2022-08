gevaarlijke stoffen in woning Assen

Hulpdiensten in Assen moesten vrijdagavond naar de Populietenstraat. Hier was een instap gedaan door de politie.

Aanleiding was een tip dat er zich een grote hoeveelheid gevaarlijke stoffen in de woning zouden bevinden. Hiervoor was ook de Explosieven Opruimingsdienst aanwezig.

Er werd een stof aangetroffen in de woning, alleen een woordvoerder van de politie kon niet zeggen om wat voor stof het ging.

De politie doet verder onderzoek naar de vondst.