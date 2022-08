Vrouw (92) voorkomt bankpasfraude

Vrijdagmiddag werd de 92-jarige vrouw gebeld door een man die zich voordeed als bankmedewerker. Deze vertelde de vrouw dat haar bankrekening geplunderd werd en dat de rekening door de bank geblokkeerd was. Daarom moest direct haar bankpas worden vervangen. Er zou met spoed een medewerker aan de deur komen om de oude bankpas op te halen. Wel had de zogenaamde bankmedewerker nog de pincode van de bankpas nodig. De vrouw vertrouwde de situatie niet en schakelde daarop direct de politie in.

Meerdere politiemensen gingen naar het adres en konden de 37-jarige verdachte op heterdaad aanhouden toen zij de bankpas kwam ophalen. In de omgeving werd ook de 30-jarige man aangehouden. De zaak wordt verder onderzocht door de recherche.