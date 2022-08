Dodelijk ongeluk door laadklep in de bocht

Plots doemde hij op in een bocht: een vrachtwagen met de laadklep omlaag. Een 48-jarige fietser kon er niet meer omheen en viel op de grond. Hij raakte daardoor zo ernstig gewond aan zijn hoofd, dat hij een aantal dagen later overleed. De vrachtwagenchauffeur stond woensdag voor de rechter.

De officier van justitie begon haar betoog met excuses, dat de zaak nu pas op zitting stond. Het ongeluk gebeurde op 28 maart 2019. "Zo'n zaak hoort niet pas na drie jaar voor de rechter te komen," zei de officier van justitie. "Deze dag heeft veel te lang boven een ieders hoofd gehangen."

Dat neemt niet weg dat de verdachte, een 40-jarige man uit Hedel, volgens het Openbaar Ministerie een zwaar verwijt te maken valt. Om zijn vrachtwagen te lossen, zette hij die op de Terletstraat in Den Haag stil in een flauwe bocht, op de rijbaan, slecht zichtbaar voor wie achterop kwam rijden of fietsen. De chauffeur had de gevarenlichten aangezet, maar dat was onvoldoende. "Misschien voldoende om de vrachtwagen zelf te zien," zei de officier van justitie, "maar niet de laadklep." Die hing op ooghoogte boven de weg.

Kende de regels niet

Volgens de regelgeving moest de laadklep zijn voorzien van vlaggen en/of lampen, of hadden pylonen geplaatst moeten worden. De chauffeur had alleen - zegt hij - een rode zak met uien op de klep gelegd. Sterker, hij wist niet eens wat de regels waren, bleek tijdens zijn verhoor. Hij had dat moeten weten en daarnaar moeten handelen, vindt het Openbaar Ministerie, omdat je als beroepschauffeur een nog verzwaarde zorgplicht hebt voor andere weggebruikers. "En zelfs als normale weggebruikers weten we allemaal al dat parkeren na een bocht gevaarlijk is."

Extra stuitend is dat verdachte anderhalf jaar ervoor een soortgelijk ongeluk heeft veroorzaakt, op nagenoeg dezelfde plek. "Toen ik dat las, was ik met stomheid geslagen," zei de officier van justitie. "Alsof ik de samenvatting las van de zaak waar we het vandaag over hebben. En dan vind ik het volstrekt onbegrijpelijk dat verdachte daarna geen maatregelen heeft getroffen."

Fout bij de ander

Maar zowel in deze als in de oude zaak, legt verdachte de verantwoordelijkheid bij anderen. Het slachtoffer zat fout en had de laadklep toch moeten zien? De officier van justitie: "Dat had misschien gekúnd, maar had zeker niet gemoeten."

Volgens het Openbaar Ministerie heeft verdachte zeer onvoorzichtig gehandeld en is hij schuldig aan een ongeluk met dodelijke afloop. De officier van justitie eiste 6 maanden gevangenisstraf, waarvan 3 voorwaardelijk, en het intrekken van het rijbewijs voor de duur van 2 jaar.