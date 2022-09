Enorme partij van 3.000 kilo cannabis onderschept in Rotterdamse haven

Straatwaarde van 28 miljoen euro

'In totaal is 3000 kilo in beslag genomen. De straatwaarde van deze partij drugs is ruim 28 miljoen euro', aldus het OM.

Afwijking

Douaniers scanden gistermiddag een container waarbij zij een afwijking zagen in de lading. Hierop stelde zij een onderzoek in. Bij het openen van de container uit Nigeria troffen zij tussen de kokosnootschillen de drugs aan. Vermoedelijk zijn de verdovende middelen in een Spaanse haven ingeladen.

HARC-team

Het HARC-team, een samenwerkingsverband van Douane, FIOD, Zeehavenpolitie en het Openbaar Ministerie, heeft de zaak verder in onderzoek. De drugs zijn inmiddels vernietigd.