Twee aanhoudingen precies één jaar na twintig auto's in brand in Ede

De politie heeft dinsdag twee aanhoudingen verricht na een reeks branden in Ede precies een jaar geleden. Dit meldt de politie dinsdag.

Twintig auto's in brand

'Het gaat om een 20-jarige man uit Ede en een 25-jarige man uit Veenendaal. Precies een jaar geleden, in de nacht van maandag 13 op dinsdag 14 september 2021, gingen er in de wijk Veldhuizen twintig auto’s in vlammen op', aldus de politie.

Flinke impact

De brandstichtingen hadden flinke impact op bewoners van de wijk. Daarnaast was er sprake van grote schade met daarbij horende kosten. Direct na de branden werd er dan ook een onderzoek gestart.

Brandonderzoeken complex

In onder andere het opsporingsprogramma BureauGLD werd aandacht gevraagd voor de zaak. Brandonderzoeken zijn complex en duren over het algemeen lang. Na precies een jaar rechercheonderzoek zijn er nu twee mannen aangehouden. Het duo zit vast voor verder onderzoek.