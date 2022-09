'Groningse vastgoedmagnaat Wim Bulten overleden'

In een woning aan de Prinsesseweg in Groningen is maandagmiddag de Groningse vastgoedmagnaat Wim Bulten dood aangetroffen. Dit melden bronnen aan het Dagblad van het Noorden en Sikkom.

Bulten had honderden appartementen, studio’s en kamers in bezit en was hiermee de grootste vastgoedondernemer in Groningen.

Politiewoordvoerder Sascha Suselbeek bevestigd aan Blik op Nieuws dat er een overleden persoon is aangetroffen in de woning aan de Prinsesseweg. Over de identiteit van het slachtoffer doet de politie geen uitspraken. Men gaat vooralsnog niet uit van een misdrijf.