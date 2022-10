Brandweer druk met afgebroken boomtak na storm in Nijnsel

Zaterdagmorgen werd de brandweer van Sint-Oedenrode rond 09.15 uur gealarmeerd voor een melding van stormschade aan de Margrietstraat in Nijnsel.

Boomtak afgebroken

Een grote tak was door het slechte weer uit de boom gebroken, een geparkeerde auto liep lichte schade op. Brandweerlieden zaagden de tak in stukken en plaatsten deze onder toeziend oog van enkele buurtbewoners in de berm.