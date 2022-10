Arnhem wil in 2023 verbod op zelf vuurwerk afsteken

Alleen professionele vuurwerkshow

Vanaf volgend jaar december zal het nieuwe jaar in Arnhem worden ingeluid met een professionele vuurwerk- en lichtshow voor alle Arnhemmers. Het afsteken van consumentenvuurwerk wordt dan verboden, als het aan het college ligt.

'We willen in Arnhem oud en nieuw op een feestelijke manier vieren. Met een professionele vuurwerkshow die toegankelijk is voor alle Arnhemmers. We stoppen met massaal afgestoken consumentenvuurwerk. Dat veroorzaakt te veel overlast. We willen een nieuwjaarsfeest met een schone lucht, schone straten, een veilige sfeer en dieren zonder angst', stelt wethouder Marco van der Wel van Natuur, Milieu en Zorg.

Afsteekverbod coronajaren

'Het tijdelijke afsteekverbod in de coronajaren heeft bewezen dat Arnhemmers heel goed feest kunnen vieren zonder massaal afgestoken consumentenvuurwerk. Bovendien staat een meerderheid van de Arnhemmers achter een verbod op consumentenvuurwerk in combinatie met een professionele show', aldus Van der Wel. Het voorstel om het afsteken van vuurwerk in Arnhem te verbieden ligt nu voor aan de gemeenteraad.

Gevaren en nadelen consumentenvuurwerk

Het aanbieden van de professionele vuurwerkshow valt samen met een verbod van het afsteken van consumentenvuurwerk in de gemeente. Consumentenvuurwerk heeft veel nadelen. Zo raken er elk jaar mensen ernstig gewond door roekeloos gedrag of domme pech. Soms overlijden mensen zelfs. De organisatie van oogartsen roept zelfs al jaren op tot het verbieden van consumentenvuurwerk omdat er elk jaar veel mensen ernstig oogletsel oplopen. Vaak gaat het daarbij ook om jonge kinderen. Consumentenvuurwerk is als het massaal wordt afgestoken ook slecht voor de luchtkwaliteit. Vooral mensen met chronische luchtwegklachten hebben daar last van, maar deze klachten treffen ook gezonde mensen. Daarnaast is massaal afgestoken consumentenvuurwerk slecht voor het milieu en niet-duurzaam. Massaal vuurwerk jaagt ook angst aan bij huisdieren, gehouden dieren en in het wild levende dieren. Van der Wel: ‘De overlast en schade voor mens, natuur en dier moeten we zo veel mogelijk voorkomen. Een feest zonder gevaar en gezondheidsschade is echt een feest voor alle Arnhemmers.’

Volgend jaar

2022 is het laatste jaar waarin Arnhemmers zelf consumentenvuurwerk mogen afsteken, als het aan het college ligt. Vanaf volgend jaar komt er een professionele vuurwerkshow voor alle Arnhemmers en wordt het afsteken van consumentenvuurwerk dan verboden. Het organiseren van een professionele show kost tijd en geld. Daarnaast hebben Arnhemse winkels voor dit jaar hun vuurwerk al ingekocht. Daarbij zijn er komende december nog niet genoeg handhavers beschikbaar. Van der Wel: ‘Het organiseren van een eerste professionele vuurwerkshow voor alle Arnhemmers en een afsteekverbod voor consumenten gaan hand in hand. En dat is best een verandering voor de stad. Ik wil daarom echt de tijd nemen die nodig is om dit goed te organiseren. We beginnen dus vanaf volgend jaar met een nieuwe feestelijke Oud-en-Nieuw-traditie. En ik weet zeker dat heel veel Arnhemmers daar ontzettend blij mee zullen zijn.’