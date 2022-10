Gewonden bij schietincident in centrum Amsterdam

Dinsdagavond zijn bij een schietincident op de Oude Turfmarkt in het centrum van Amsterdam twee personen gewond geraakt. 'Eén persoon is naar het ziekenhuis vervoerd, een tweede persoon raakte lichtgewond en hoefde niet naar het ziekenhuis', zo meldt de politie dinsdagavond.

Onderzoek

De politie is een uitgebreid onderzoek gestart in de omgeving van de Oude Turfmarkt. Het schietincident deed zich rond 18.45 uur voor. 'De aanleiding is nog onbekend', aldus de politie die op zoek is naar getuigen.