EOD verwijdert explosieven uit garagebox in Eindhoven

De Explosieven Opruimingsdienst (EOD) heeft woensdag explosieven verwijderd uit een garagebox aan de Nazarethlaan in Eindhoven. Dit meldt de politie donderdag.

Garagebox

Aan het einde van de woensdagmiddag werd de politie gealarmeerd dat er verdachte pakketjes waren gevonden in de garagebox. 'Specialisten van de politie troffen meerdere pakketjes aan, waarvan het vermoeden bestond dat het om explosieve stof ging. De pakketjes werden later door medewerkers van de EOD afgevoerd en vernietigd', aldus de politie.

Eigenaar garagebox seint politie in

De eigenaar van deze, door hem verhuurde, garagebox meldde de vondst van de pakketjes zelf bij de politie. Nadat duidelijk werd dat het waarschijnlijk om explosieve stoffen ging, nam de politie de nodige maatregelen. Zo werd de straat afgezet en werden de bewoners van de omliggende huizen nadrukkelijk verzocht op de begane grond van hun huis te blijven.

'Aanzienlijke hoeveelheid pakketjes'

De aangetroffen pakketjes met explosieven, bij elkaar een aanzienlijke hoeveelheid, werden in de loop van de avond door medewerkers van de EODD in speciale bompakken onderzocht en veiliggesteld. De medewerkers hebben de spullen daarna vervoerd naar een plek om ze te vernietigen. In de garagebox werd verder een groot aantal jerrycans gevonden.

Onderzoek herkomst

De politie doet onderzoek naar de herkomst van de explosieven en naar degene die ze daar heeft opgeslagen. Verder probeert de politie ook te achterhalen waarvoor de explosieven bestemd waren. De stand van het onderzoek laat het op dit moment niet toe meer over het type explosieven te vertellen, aldus de politie.