Eis: twaalf maanden cel voor handel in vervalste merkkleding

Merkkleding en modeaccessoires van onder meer Louis Vuitton, Versace, Givenchy, Gucci en Dolce&Gabanna. Daar zag een 37-jarige Hagenaar wel handel in. Jammer was alleen dat het spul volgens het OM allemaal nep was. Handel in vervalste goederen in strafbaar. Vandaag eiste de officier van justitie twaalf maanden cel (waarvan drie maanden voorwaardelijk) tegen de verdachte.

Begin 2020 kwamen er tips binnen bij Meld Misdaad Anoniem dat er via Marktplaats en Instagram merkkleding werd aangeboden die mogelijk vervalst was. De advertenties leidden naar een gehuurd pand aan de Goudlaand in Den Haag dat was ingericht als winkel.

Rechercheurs deden zich voor als klanten en kochten op 29 juni 2020 een Louis Vuitton zonnebril, een beige Canada Goose bodywarmer, een zwarte Stone Island jas en zwart met groene Dsquared2 schoenen. En dat allemaal voor het zachte prijsje van 390. Ware het niet dat de goederen 100 procent nep waren. Ook was er sprake van een kelderbox bij de woning van de Hagenaar waar al in december 2019 vervalste merkgoederen waren aangetroffen.

Doorzoekingen

Op 1 juli 2020 werd 37-jarige man aangehouden, net als zijn minderjarige zoon die door zijn vader bij de illegale handel zou zijn betrokken. Die dag doorzocht de politie ook het winkelpand, de woning en de kelderbox en vond daar een grote hoeveelheid vervalste merkkleding.

Vandaag moest de Hagenaar zich voor de rechter verantwoorden voor het bezit van én de handel in nep-spullen. Daarnaast wordt hij verdacht van het witwassen van ruim een ton aan geld. Dat stond op een rekening in Turkije waar de man regelmatig heen reisde om contante stortingen te doen.

Beslag op rekening

De man had als enige legale bron van inkomsten een bijstandsuitkering. Dus wat het OM betreft, staat op de Turkse rekening geld dat via criminele handelingen is verkregen. Zijn minderjarige zoon had een Nederlandse bankrekening met daarop 85.000 euro die via tikkies daarop waren gestort. Daarover verklaarde de zoon dat die rekening in beheer en gebruik is bij zijn vader. Op deze rekening heeft het OM conservatoir beslag laten leggen.

Aangezien de man zijn (illegale) inkomsten ook niet had opgegeven bij de Sociale Dienst, wordt hij ook verdacht van uitkeringsfraude. Hij heeft ten onrechte ruim 19.000 euro aan bijstand ontvangen.

‘Oneerlijke concurrentie’

De officier van justitie benadrukte op zitting dat de handel in vervalste merkspullen een serieus misdrijf is: “De slechte kwaliteit van deze nepgoederen levert schade op voor het imago. Door de handel in valse goederen wordt het vertrouwen geschaad dat consumenten in deze merken moeten kunnen hebben. Bovendien is dit oneerlijke concurrentie voor verkopers die wel netjes zaken doen.” Ook nam zij het de verdachte zeer kwalijk dat hij zijn minderjarige zoon bij zijn illegale handel had betrokken.

Zij eiste tegen de Hagenaar twaalf maanden cel (waarvan drie maanden voorwaardelijk). De uitspraak is over twee weken.