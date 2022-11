Patiënte (78) overleden na nachtelijk incident in ziekenhuis in Den Bosch

In de nacht van woensdag op donderdag is in het Jeroen Bosch Ziekenhuis in Den Bosch een 78-jarige patiënt uit Vlijmen bij een incident om het leven gekomen. Dit meldt het ziekenhuis donderdag.

'Tragisch incident tussen patiënten'

'Vannacht heeft er een tragisch incident plaatsgevonden tussen patiënten op een afdeling van ons ziekenhuis. Daarbij is de 78-jarige vrouw overleden. De politie onderzoekt momenteel wat er precies is gebeurd. Dit onderzoek zal enige tijd in beslag nemen', aldus het ziekenhuis.

Politieonderzoek

'Er heeft een incident tussen patiënten op een afdeling plaatsgevonden, waarbij een 78-jarige patiënt uit Vlijmen is overleden. We zijn nu aan het onderzoeken wat er precies is gebeurd', zo laat de politie donderdag weten.

Update 12.00 uur: 81-jarige vrouw aangehouden

De andere betrokken patiënte betreft een 81-jarige vrouw uit de gemeente Heusden. Zij is in het ziekenhuis als verdachte aangehouden en staat – gezien haar gezondheidssituatie – onder medisch toezicht. Het is nog niet mogelijk geweest om haar te horen. Het is aan de Officier van Justitie om de volgende stappen ten aanzien van deze verdachte te bepalen.