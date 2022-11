In Portugal of in eigen land op vakantie? Zo maak je de afweging

Nederland staat bekend om zijn historische steden

Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht en meer! Maar het is ook een zeer gevarieerd land met een adembenemend mooie natuur. De stranden behoren tot de beste van heel Europa; ze zijn lang, brandschoon, kindvriendelijk, en omgeven door duinen. Wandelingen en fietstochten voor het gezin zijn eindeloos mogelijk in de nationale parken met hun bossen, heide en duinen. En de nabijgelegen Werelderfgoed Waddeneilanden, met hun kilometers lange zandstranden, fietspaden en natuurreservaten, bieden een echte unieke ervaring als je in Nederland op vakantie gaat.

Ook Nederland heeft een aantal locaties op de UNESCO Werelderfgoedlijst staan

Voor een zomervakantie hoef je niet ver te reizen. Alle vijf de Nederlandse Waddeneilanden zijn ideale vakantieplekken. Er zijn veel mooie stranden, maar je vindt er ook bossen, weilanden en aantrekkelijke dorpen. Elk eiland is anders en heeft verschillende voorzieningen, of je nu kiest voor een huisje aan het water, of een kampeerplek op een camping.

Je kunt gaan wandelen of fietsen door de prachtige landschappen van Nederland

Denk aan bossen, meren, stranden, duinen en heuvels. Trek je wandelschoenen aan en waag je buiten! Er is voor ieder wat wils in Nederland dankzij de overvloed aan eetgelegenheden, themaparken, dierentuinen en musea. En niet te vergeten: net als in het buitenland hebben vakantiehuizen in Nederland vaak een zwembad en allerlei extra voorzieningen zoals restaurants, speeltuinen en entertainment.

Als je door het land reist, zul je de ingrediënten van het Portugese karakter ontdekken

Je vindt ze in steden, monumenten en landschappen die, elk op hun eigen manier, een deel van de wereldgeschiedenis vertellen. Om die reden zijn veel van deze plaatsen op de Werelderfgoedlijst van de UNESCO geplaatst. De UNESCO heeft al aan 21 locaties de status van Werelderfgoed toegekend, waaronder historische centra, archeologische vindplaatsen, cultuurlandschappen, natuurparken en immaterieel erfgoed. Deze Portugese bijdragen aan de wereldgeschiedenis zijn niet te missen en het perfecte excuus om het land van noord tot zuid te leren kennen.

Wat te denken van de heerlijke wijn? Tussen niet te missen rode wijnen, fruitige en frisse witte wijnen, en wat de nationale drank van Portugal is (portwijn), is dit een van de grote iconen van het land. Alle restaurants in Portugal hebben een groot aanbod van wijn met de mogelijkheid deze te combineren, en de aankoop en het proeven ervan zijn op specifieke plaatsen mogelijk.

En niet te vergeten de stranden

De stranden van Portugal zijn prachtig, karakteristiek en behoren misschien wel tot de beste vakantieplekken van heel Europa. Portugese stranden zijn een populaire bestemming voor reizigers die voor hun zomervakantie op zoek zijn naar mooie badplaatsen in Portugal, vanwege de prachtige kustlijn van het land, die wordt omgeven door een karakteristiek klimaat. Het Portugese weer is écht anders dan het weer in Nederland! Als je kiest voor Nederland, is een camping met overdekt zwembad een aanrader. Zo kun je ook als het minder lekker weer is genieten van het water.

Portugal is rijk aan regio's die doorgaans niet op kaarten staan, van de steile, torenhoge bergen in het noorden tot de adembenemende stranden in het zuiden. Ze vormen echter een goed bewaard geheim dat alle reizigers kunnen bezoeken om te genieten van de heerlijke schoonheid van de natuur.

De prijs van een vakantie in Portugal vergeleken met Nederland

Portugal behoort tot de minst dure reisopties in West-Europa. Op verschillende plaatsen in het land kun je voor een bescheiden bedrag lekker uit eten, met verse zeevruchten en wijn voor minder dan 20 euro per persoon. Je vindt gemakkelijk een vakantiewoning voor twee personen voor een goede prijs, en bier en wijn kosten maar een paar euro per glas.