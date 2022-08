7 feitjes over kurk waar jij nog nooit van gehoord hebt

De kans is groot dat jij bij een kurk direct aan een goede fles wijn moet denken. Geen gekke gedachte, aangezien het idee van een lekker wijntje überhaupt al een fantastisch iets is.

Echter is kurk misschien wel specialer dan je in eerste instantie zult verwachten. Want wist je dat kurk bijvoorbeeld ook een goede isolator is? Dit en nog veel meer gaan we je vertellen in onderstaand artikel. Wedden dat jij na het lezen van dit stuk op een compleet andere manier naar een kurk kijkt! Voor je het weet wil je alles wat betreft kurk online bestellen.

De meeste kurken komen uit Portugal

Bij de gedachte aan Portugal denk je al snel aan de prachtige stranden of bijvoorbeeld de levende voetballegende Cristiano Ronaldo. Echter is Portugal het land waar de meeste kurkeiken voorkomen. Jawel, de boom waar men kurk uit haalt. Door het aangename klimaat weet deze boom zijn weg meer en meer te vinden in de regio, waardoor Portugal inmiddels is uitgegroeid tot de grootste kurkproducent ter wereld. Zo is het land verantwoordelijk voor iets meer dan de helft van de wereldwijde kurkproductie. Naast Portugal vind je ook kurkeiken in omliggende landen als Spanje, Tunesië, Marokko, Frankrijk en bijvoorbeeld Algerije.

Een goed isolatiemateriaal

In de intro heb je al kunnen lezen dat kurk een goed isolatiemateriaal is. Dit komt voornamelijk door de lucht die de cellen in de kurk vult. Dit is een vergelijkbaar proces als bijvoorbeeld die bij wol. Het blijft overigens een bijzonder idee dat een stukje uit een boom ervoor kan zorgen dat de temperatuur bij jou in huis aangenaam is. Niet voor niets is de kwaliteit van kurk als isolatiemateriaal bijzonder hoog.

Duurzaam materiaal

Het zal je wellicht niet verbazen dat kurk een bijzonder duurzaam materiaal is. Het is afkomstig uit de natuur, er hoeft amper iets in te worden verwerkt, het is recyclebaar en het gaat jaren mee. Zo komt het voor dat kurk in eerste instantie als wijnstopper wordt gebruikt, waarna het na de recycling als het hierboven genoemde isolatiemateriaal functioneert. Voor mensen die gek zijn op duurzaamheid, zal de kurk ongetwijfeld hoog scoren.

Populair in films

Ken jij de films Mission Impossible met Tom Cruise of bijvoorbeeld Gangster Squad met Ryan Gosling? De vrouwen onder ons ongetwijfeld wel. En dat zal niet om de film zelf gaan. Maar wist je dat veel explosies in films als deze worden gedaan met behulp van kurkkorrels? Een grappig detail is dat de deeltjes die na een ‘botsing met een kogel’ worden geprojecteerd altijd van kurk zijn.

Prachtige dieren in kurkbossen

Bossen die volstaan met de eerder genoemde kurkeiken bevatten veelal een bijzonder grote biodiversiteit. Dit wil zeggen dat er veel bedreigde diersoorten in bossen als deze leven. Denk hierbij aan de zeldzame keizerarend of bijvoorbeeld de Iberische lynx. Mocht jij dus ooit in een ‘kurkbos’ terecht komen, let dan goed op dat je enigszins uit de buurt blijft van laatstgenoemde. Dat is net een iets onvriendelijker dier dan de doorsnee kat.

Wijnstoppers

Zoals gezegd zullen de meeste mensen kurk kennen van de wijnflessen. Bij het openen van een wijnfles kan het nogal een uitdaging zijn om de fles te ontkurken. Een probleem dat iedereen van ons ongetwijfeld eens heeft meegemaakt. Er moet gezegd worden dat de wijnstopper ook het product is, waarvoor het meeste kurk wordt gebruikt. Wereldwijd gaat er namelijk 70% van de totale kurkproductie naar wijnstoppers.

De eikels van een kurkeik

Voor het laatste feitje over kurken, gaan we nog een keer terug naar de kurkeik. Aan deze eik groeien vanzelfsprekend eikels. Deze eikels vallen nogal in de smaak bij varkens, waardoor zij hiermee worden gevoerd. Vervolgens worden deze varkens verwerkt in de waanzinnige goede gezouten ham soorten die we voornamelijk uit Portugal en Spanje kennen.

Welk kurk product is jouw favoriet?

Na het lezen van dit artikel heb jij in ieder geval weer wat feitjes te vertellen tijdens de eerstvolgende verjaardag. Het blijkt dat kurk interessanter en veelzijdiger is dan je in eerste instantie zult denken. Met name het feit dat het duurzaam is en dat het meerdere functies heeft, maakt het een bijzonder uniek materiaal. Er zijn tegenwoordig meer en meer producten die van kurk zijn gemaakt. Wat te denken van een gaaf schilderij in de vorm van een wereldkaart en de misschien al bekende onderzetters? Ga lekker op onderzoek naar jouw favoriete producten van kurk en stiekem werk je ook nog mee aan een beter milieu.