Wetsvoorstel: Grote streamingdiensten moeten meer investeren in Nederlandse producties

Grote streamingdiensten die in Nederland actief zijn, zoals Netflix, Amazon Prime en Videoland, moeten 4,5% van hun jaaromzet gaan investeren in Nederlandse series, films en documentaires. Dit staat in een wetsvoorstel dat staatssecretaris Gunay Uslu (Cultuur en Media) maandag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Het wetsvoorstel is een van de maatregelen die Uslu neemt om de productie en zichtbaarheid van Nederlandse films, series en documentaires te versterken.