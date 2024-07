Aanhouding in onderzoek naar onterechte aanvragen kinderopvangtoeslag

Op 24 juli heeft de FIOD een 61-jarige man uit Dordrecht aangehouden. Hij wordt verdacht van oplichting en valsheid in geschrift. Het vermoeden is dat hij mensen hielp met het onterecht aanvragen van kinderopvangtoeslag. Zijn woning is doorzocht en daarbij is beslag gelegd op de administratie, een laptop en telefoons.