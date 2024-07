Douane onderschept afgelopen weekend voor bijna 70 miljoen aan cocaïne

De Douane heeft afgelopen weekend voor bijna 70 miljoen euro (straatwaarde) aan cocaïne gevonden. Tijdens een controle in de Rotterdamse haven zijn er diverse partijen cocaïne onderschept. De ontvangende bedrijven lijken niets met de smokkel te maken te hebben en de aangetroffen cocaïne is inmiddels vernietigd.

Kleding en huishoudelijke goederen

De eerste partij werd aangetroffen in een container geladen met dozen kleding en huishoudelijke artikelen. De verdovende middelen waren verstopt in een houten kist die tussen de dozen met goederen stond. Totaal ging het om 671 kilogram aan cocaïne. De container kwam uit Panama, moest gelost worden in Antwerpen en zou vervolgens doorgaan naar Ghana.

Container met bananen

Vervolgens werd een container gecontroleerd waarbij in de ruimte van de koelmotor 40 kilogram cocaïne werd aangetroffen. De container was afkomstig uit Guayaquil en moest door naar Duitsland.

Container met avocado’s

De derde partij cocaïne werd gevonden in de koelruimte van een andere container. Deze container was afkomstig uit Ecuador en was bestemd voor een bedrijf in Rotterdam. Er werd 36 kilogram cocaïne aangetroffen tussen de avocado’s.

Container met bananen en mango’s

Op woensdag 24 juli werden er twee partijen onderschept. De eerste partij zat verstopt in een container met bananen geladen in de Dominicaanse Republiek en was op doorreis naar Spanje. Het betrof 100 kilogram aan cocaïne. De tweede partij werd aangetroffen naar aanleiding van een controle door de Douane in een container aan boord van een zeeschip afkomstig uit Mexico en was bestemd voor een bedrijf in Capelle aan de IJssel en was beladen met mango’s. Tussen de lading waren rugzakken geplaatst met in totaal 70 kilogram cocaïne.