Vuurwerk in woning aangetroffen

ij een woning aan de Eikepagelaan in Apeldoorn, is afgelopen nacht een voorwerp aangetroffen in een woning. De EOD heeft ter plaatse het voorwerp onderzocht. Het gaat hier om een stuk vuurwerk. Er is niemand gewond geraakt. De politie is een onderzoek gestart en de omgeving is afgezet.