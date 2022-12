Wat kun je doen met een wanbetaler?

Incassobureau

Als je meerdere aanmaningen hebt gestuurd en je hebt geen betaling ontvangen is de eerste stap het inschakelen van een incassobureau. Een incassobureau kan proberen het verschuldigde bedrag alsnog te innen. Dit doet een incassobureau door herinneringen en aanmaningen te sturen. Vaak wordt er ook telefonisch contact gezocht. Er wordt dan geprobeerd om afspraken te maken met de wanbetaler. Zo kan er een betalingsregeling worden getroffen. De kosten voor het inschakelen van het incassobureau worden verhaald op de schuldenaar. Niet altijd lukt het om via een incassobureau het geld te incasseren. Een deurwaarder is dan de volgende stap.

Deurwaarder

Als aanmaningen en een incassobureau niets opleveren kun je een deurwaarder inschakelen. Een deurwaarder stelt een dagvaarding op. Hiermee kan een gerechtelijke procedure tegen de wanbetaler worden gestart. Na een vonnis van de rechter kan een deurwaarder beslag leggen op het vermogen en goederen van de wanbetaler. De kosten worden waar mogelijk verhaald op de wanbetaler. In sommige gevallen kan het ook zijn dat de schuldeiser hier voor opdraait, als de wanbetaler niet in staat is om de kosten te voldoen.

Vonnis

Als er een vonnis of beschikking van de rechter is en hierin wordt bepaald dat de wanbetaler de schuld moet betalen dan mag de deurwaarder met deze uitspraak beslag leggen op de spullen. Ook bankbeslag leggen behoort tot de mogelijkheden. Het vonnis wordt bij de wanbetaler thuisbezorgd waarin wordt gevraagd binnen twee dagen te betalen. Soms staat er in het vonnis dat het “uitvoerbaar bij voorraad” is. Dan mag de deurwaarder gelijk beginnen met de beslaglegging. In het geval van een schuld aan de overheid wordt er gesproken van een dwangbevel in plaats van een vonnis.

Bankbeslag

Als een deurwaarder beslag legt op de bankrekening van de wanbetaler dan wordt er eerst een kopie van de uitspraak en het beslagexploot aan de bank overhandigd. De bank bevriest dan de bankrekening. Er kan dan geen geld meer van de bankrekening worden gehaald. Er kan nog wel geld gestort worden zoals loon. De bank geeft informatie over het banksaldo aan de deurwaarder. Een gedeelte van het saldo wordt uitgekeerd aan de deurwaarder. Hiermee wordt de schuld of een gedeelte van de schuld afbetaald. Geld dat na de beslaglegging wordt ontvangen, valt niet onder het beslag. Voor het uitvoeren van een bankbeslag worden extra kosten gerekend. Deze kosten worden vermeld in de algemene voorwaarden van de bank.

Proces-verbaal

Als het vonnis is overhandigd komt de deurwaarder bij de wanbetaler aan de deur en maakt een lijst van de spullen die in het huis aanwezig zijn. Dit wordt een proces-verbaal genoemd. Hierin wordt beschreven op welke spullen er beslag wordt gelegd. Als er niet genoeg waardevolle spullen zijn dan zijn de kosten van het beslag hoger dan de opbrengst van de verkoop. De deurwaarder zet dan het beslag niet door. Als er wel genoeg spullen zijn dan wordt er een beslagexploot afgegeven. Dit is het officiële stuk waarmee de deurwaarder beslag legt.

Verkoop

Na de beslaglegging worden de spullen verkocht. De deurwaarder maakt bekend wanneer de verkoop zal plaatsvinden. Dit gebeurt via internet. De spullen worden vervolgens verkocht aan de hoogste bieder.

Waarop mag geen beslag gelegd worden?

Niet overal mag zomaar beslag op gelegd worden. De wet geeft aan waarop beslag gelegd mag worden. Zo mag er geen beslag worden gelegd op eerste levensbehoeften zoals eten en drinken, bedden en beddengoed. Ook spullen die je nodig hebt voor een normaal leven zoals computers en mobiele telefoons mogen niet in beslag worden genomen. Hetzelfde geldt voor het speelgoed van kinderen en spullen die nodig zijn om inkomen te behouden. Ook huisdieren en spullen die nodig zijn om huisdieren te verzorgen mogen niet in beslag genomen worden. Spullen die van een huurder of een onderhuurder mogen ook niet in beslag genomen worden. Dit geldt wel alleen op vertoon van een huurcontract.