Man doodgestoken in woning in Beek, verdachte aangehouden

Dinsdagavond heeft in een woning aan de Geverikerstraat in het Limburgse Beek een steekincident plaatsgevonden. 'Hierbij is één persoon om het leven gekomen. De politie kon snel na het incident een verdachte aanhouden', zo meldt de politie woensdag.