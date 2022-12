Vrouw (77) gestoken tijdens uitlaten hond in Den Haag

Een 77-jarige Haagse vrouw werd vrijdagavond 23 december in haar woonplaats tijdens het uitlaten van haar hond door een nog onbekende man gestoken. Dit meldt de politie zaterdag.

Twee verdachten vast

'Er zitten momenteel twee verdachten vast voor verhoor. We zijn op zoek naar getuigen die meer licht kunnen schijnen op het steekincident aan de Sportlaan in Den Haag', aldus de politie.

Onbekende man

Bij het alarmnummer kwam vrijdagavond 23 december omstreeks 21.00 uur een melding binnen dat op de Sportlaan een dame was mishandeld toen zij haar hond uitliet. Ter plaatse bleek dat zij gestoken was nadat zij was aangesproken door een haar onbekende man.

Ziekenhuis

De vrouw is per ambulance naar het ziekenhuis overgebracht. Er is direct een onderzoek gestart naar de toedracht en de verdachte. Dezelfde avond nog zijn er twee mannen aangehouden, hun betrokkenheid wordt onderzocht. Van de verdachte staat op dit moment geen duidelijk signalement vast.