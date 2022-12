Rode Kruis komt met app met tips voor veilige jaarwisseling

Iedereen maakt zich op voor een mooie jaarwisseling. Dit jaar is consumentenvuurwerk in veel gemeenten weer toegestaan. De afgelopen weken berichtten diverse media dat de vraag naar vuurwerk zelfs groter leek dan vóór corona.

Vuurwerkongeval

Tegelijkertijd weten we dat er de afgelopen jaarwisseling, toen er een vuurwerkverbod van kracht was, ruim 2.500 vuurwerkincidenten waren. Bijna 800 mensen moesten worden behandeld voor een vuurwerkongeval, blijkt uit onderzoek van veiligheid.nl. Het Rode Kruis komt daarom met EHBO-tips om het ergste vuurwerkleed te voorkomen. Deze zijn toegespitst op de meest voorkomende letsels, zoals brandwonden aan handen en vingers en oogletsel.

'Niet bij iedereen bekend wat je moet doen'

'Het is lang niet bij iedereen bekend wat je moet doen bij een vuurwerkongeluk,' zegt Eline Nijhof, Hoofd EHBO bij het Nederlandse Rode Kruis. 'Terwijl snel en goed handelen het verschil kan maken tussen behoud of verlies van je oog of vinger.' De belangrijkste tip bij oogletsel door vuurwerk is zo snel mogelijk – als het oog goed intact is en de pupil rond – het oog te spoelen met lauw water. Door snel en juist te handelen kun je ergere schade aan het oog voorkomen. Buskruit is net als gootsteenontstopper. Het vreet zich door het oog heen. Nijhof vervolgt: 'Onthoud: ‘het kruit moet eruit’. Spoel daarom minstens 15 minuten. Dan heb je de grootste kans dat het oog herstelt'.

Blijf van het oog af

Als je ziet dat het oog kapot is of de pupil vervormd, blijf dan vooral van het oog af. Bel meteen 112 en volg de instructies. Ook hier kan de juiste handeling een groot verschil maken. Het beste houd je het hoofd een beetje achterover. Blijf verder vooral van het oog af: niet wrijven en druk er niet op, ook niet met een doek.

Brandwond koelen met lauw water

Ben je verbrand door vuurwerk of zit een vuurpijl in je panty geschroeid? Haal dan snel kleding of sieraden van de wond af. Dan zie je beter waar de wond zit en kan je beter koelen. Want koelen is je eerste zorg. Dat doe je het liefst met lauw zacht stromend water, ongeveer tien tot twintig minuten. Dek de brandwond daarna af met plastic huishoudfolie, steriel verband of een schone doek. Natuurlijk bel je meteen 112 als je ernstige of uitgebreide brandwonden hebt. Of als je heel benauwd bent.

Rode Kruis EHBO-app

In de gratis Rode Kruis EHBO-app zijn de meest voorkomende vuurwerkletsels makkelijk en snel te vinden. De hulporganisatie roept mensen op de app voor de jaarwisseling te downloaden, of een EHBO-cursus in te plannen. Zo weet je altijd wat je moet doen bij ongevallen, ook na de jaarwisseling.