Behandeling met PRP-injecties biedt perspectief voor mensen zonder reukvermogen

Het Reinier de Graaf ziekenhuis in Delft is gestart met een nieuwe behandeling voor mensen met anosmie: het volledig en permanent verlies van het reukvermogen. Naar schatting hebben 250.000 mensen in Nederland te maken met een reukstoornis, wat kan leiden tot onzekerheid en depressieve klachten. KNO-arts Dick Kooper past sinds kort zogeheten PRP-injecties toe, waarbij lichaamseigen stoffen worden gebruikt om het herstel van het reukvermogen te bevorderen. Deze methode liet in het buitenland al bewezen positieve resultaten zien bij patiënten met een reukstoornis na een covid-infectie.

PRP-injecties

PRP staat voor platelet-rich plasma (bloedplaatjesrijk plasma). Bij deze behandeling wordt bloed afgenomen bij de patiënt, waarna het plasma met bloedplaatjes wordt gescheiden en vervolgens in de neus, vlakbij de reukzenuw, wordt geïnjecteerd. Kooper licht toe: “Bloedplaatjes bevatten lichaamseigen stoffen die het herstel van beschadigd weefsel ondersteunen. Het reukslijmvlies is een van de weinige weefsels in ons lichaam die zich kan vernieuwen. Maar het heeft soms wat hulp nodig om dat ook echt te doen. Met deze behandeling hopen we het herstelproces te stimuleren.”

Bewezen resultaat

In Amerika en het Verenigd Koninkrijk zijn met deze injecties al eerder positieve effecten gemeld bij patiënten met anosmie en parosmie (vervorming van reuk). Dick Kooper volgt de buitenlandse onderzoeken met belangstelling en wil Nederlandse patiënten nu al een kans geven: “Het is een kleine, eenvoudige ingreep die voor sommige mensen een groot verschil kan maken. Bij een deel van de patiënten zien we al bemoedigende resultaten, al is het effect niet bij iedereen hetzelfde. Ik ben daar altijd eerlijk over.”

Reukherstel

Tijdelijk of permanent reukverlies of reukvervorming kan verschillende oorzaken hebben zoals virusinfecties van de luchtwegen, neus- en bijholte problemen, trauma aan het hoofd of neurologische aandoeningen zoals de ziekte van Parkinson of Alzheimer. Dick Kooper richt de behandeling met PRP-injecties op een specifieke groep patiënten, voor wie nog geen effectieve behandeling bestaat. Momenteel behandelt hij wekelijks patiënten met deze nieuwe methode. Met de eerste patiëntervaringen wil hij bijdragen aan kennis en onderzoek naar reukherstel in Nederland.