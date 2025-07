In één nacht 4 explosies bij vier verschillende panden in de regio Rotterdam

Van dinsdagavond tot in de vroege uren van woensdag 9 juli 2025 zijn er in de eenheid Rotterdam op verschillende adressen vier explosies geweest. Dit meldt de politie woensdag.

Onderzoek gestart

'We doen bij alle explosies onderzoek en zoeken getuigen. Ben je getuige van bijzonderheden rondom één van deze explosies? Neem dan contact op met de politie via 0900-8844', aldus de politie.

Bongerd – Capelle aan den IJssel (22.12 uur)

Aan de Bongerd in Capelle aan den IJssel was het dinsdagavond om 22.12 uur raak. Een explosie ging af bij de brievenbussen van een portiekwoning. Er ontstond flinke schade. Niemand raakte gewond. Er is niemand aangehouden. De politie onderzoekt het incident.

Fioringras – Rotterdam (00.41 uur)

Bij het Fioringras in Rotterdam ontplofte om 00.41 uur een explosief in de tuin. Er was weinig schade, niemand raakte gewond. Er is niemand aangehouden. De politie doet onderzoek.

Schiedamseweg – Rotterdam (02.43 uur)

Om 02.43 uur vond er een explosie plaats bij een voorgevel van een winkel aan de Schiedamseweg in Rotterdam. Hierbij ontstond kort een kleine brand. Die was snel onder controle. Niemand raakte gewond. De politie heeft sporen veiliggesteld en doet onderzoek.

Broersvest – Schiedam (03.23 uur)

Om 03.23 uur ging een explosief af aan de Broersvest in Schiedam. Daarbij is veel schade aan de voorgevel van een winkel. De klap was zo groot, dat zelfs de ruiten van naastgelegen panden sprongen. Gelukkig raakte niemand gewond. Het bedrijfspand was al bestuurlijk gesloten in verband met een dreiging. De politie gaat verder met het onderzoek naar die bedreiging en neemt daar ook deze explosie in mee.