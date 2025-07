Groeiende militaire dreiging maakt logistiek onmisbaar

“Logistiek is de levensader van militaire operaties. Een wapen maakt het verschil aan het front. Maar zonder een constante stroom van brandstof, munitie, voedsel en medische zorg is het niets meer dan duur staal.” Luitenant-generaal Jan-Willem Maas hield zijn betoog bij Havenbedrijf Rotterdam voor Logistieke Alliantie. De Commandant Defensie Ondersteuningscommando benadrukte het belang van de civiele logistieke sector voor de inzetbaarheid van Defensie.

Zijn gehoor bestond gisteren uit vertegenwoordigers van 17 grote organisaties die samen de Logistieke Alliantie vormen. Denk aan Port of Rotterdam, ProRail en Schiphol Group. Maas riep hen op om samen verantwoordelijkheid te nemen voor de veiligheid van Nederland. “Logistiek bepaalt de slagkracht van onze krijgsmacht,” zo stelde hij.

Dit thema staat de afgelopen jaren lager op de politieke agenda. Dat heeft geleid tot teruglopende investeringen. De Logistieke Alliantie brengt het belang van de sector de komende tijd nadrukkelijk onder de aandacht. Vroeger werden vooral economische voordelen benadrukt, maar nu gaat het ook om militaire mobiliteit en nationale veiligheid.

Oekraïense spoorwegen

Maas noemde als voorbeeld de Oekraïense spoorwegen. “Die worden daar ook wel het tweede leger genoemd. Want spoor is in vredestijd een economisch middel. In oorlogstijd is het echter een cruciale schakel om soldaten te vervoeren en burgers te evacueren. Wagons dienen soms als noodhospitaal.”

Die dual-use capaciteit, civiel en militair, maakt volgens hem het verschil. “Dat geldt net zo goed hier in Nederland. Bruggen, terminals, sporen, havens, we hebben die robuuste infrastructuur nodig.”

De bijeenkomst had als doel de dialoog tussen Defensie en de logistieke sector te versterken. Dat is volgens Maas essentieel. Zeker gezien de groeiende militaire dreiging en de rol van Nederland als logistieke toegangspoort tot Europa.

Militaire mobiliteit en nationale veiligheid

Maas schetste een aantal scenario’s waarin de logistieke sector onmisbaar is. Denk aan grootschalige troepenverplaatsingen naar het oosten van Europa. “Onze eigen transportcapaciteit is dan niet voldoende. We hebben civiele partners nodig, zodat we in staat zijn om snel op te schalen.”

Ook wees hij op bestaande samenwerkingen. Denk aan het Ecosysteem Logistiek, waarin Defensie en civiele partijen kennis en capaciteit delen. “We moeten de infrastructuur en digitale netwerken zo inrichten dat we ze in crisistijd direct kunnen inzetten. Alleen samen kunnen we paraat zijn wanneer het er echt toe doet.”