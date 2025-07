Defensie lanceert 16 raketten vanaf de Afsluitdijk

Met de nieuwe Nederlandse Raketartillerie zijn afgelopen twee dagen 16 raketten afgevuurd. 'Hiermee is getest of het systeem veilig is en werkt zoals bedoeld. En dat bleek het geval. De zogenoemde validatieschoten zijn gelost op de Breezanddijk, midden op de Afsluitdijk', zo meldt het ministerie van defensie woensdag.

Nederlandse raketartilleriesysteem

'Alle projectielen kwamen binnen de marges van het doelgebied neer. Met de test werd tevens geborgd dat de bedienaars gecertificeerd blijven op het systeem. Begin vorig jaar zijn de eerste vier tijdelijke Precisie and Universal Launch System-systemen aan de Koninklijke Landmacht geleverd. Dit bood militairen de kans er ervaring mee op te doen. Verder is er een opleiding op het raketartilleriesysteem ontwikkeld', aldus het ministerie. De definitieve systemen stromen in 2026 gefaseerd bij de eenheden binnen.

Vuurkracht versterkt

Met de raketartillerie versterkt en vernieuwt Defensie de vuurkracht bij de landmacht. Daarom werd er afgelopen week ook een nieuwe vuursteun-eenheid opgericht: 11 Afdeling Rijdende Artillerie, als onderdeel van 41 Afdeling Veldartillerie.

Snel en doeltreffend

De Precisie and Universal Launch System-systemen kunnen binnen enkele seconden raketten lanceren. Van de ongeleide variant lanceert het systeem zes stuks achter elkaar, met nog geen seconde ertussen. Afhankelijk van de raket is een bereik tot enkele honderden kilometers mogelijk.

Afschrikking

Het nieuwe raketartilleriesysteem is een aanzienlijke versterking van de Nederlandse vuurkracht bij de landmacht. Die is nodig voor afschrikking of forse slagkracht in het gevecht.