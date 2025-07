92 kilo cocaïne onderschept in Rotterdamse haven

De Douane heeft op dinsdag 8 juli 92 kilo cocaïne onderschept in de Rotterdamse haven. De verdovende middelen werden gevonden in 2 containers die beide op hetzelfde zeeschip stonden. De drugs hebben een groothandelswaarde van ruim 2 miljoen euro.

In één container werd 40 kilo cocaïne gevonden in de inspectieluiken. De container was geladen met sigaren en tabak en was afkomstig uit de Dominicaanse Republiek. De andere 52 kilo werd gevonden in een container met bananen afkomstig uit Ecuador. De drugs zaten verstopt in de zijbalken van de constructie, iets wat de Douane inmiddels al een aantal keer heeft gezien.

Uithalers

Beide containers waren bestemd voor ontvangers in Antwerpen. Eén container moest over zee naar Antwerpen en de andere over de weg. Dit soort zendingen verdovende middelen zijn geschikt voor uithalers, mensen die in opdracht van criminelen drugs uit containers halen. De Belgische politie maakte eerder deze week bekend dit jaar al 166 vermoedelijke uithalers te hebben aangehouden. Voor deze ladingen cocaïne hoeven de uithalers niet meer in de haven te zijn. De drugs zijn inmiddels vernietigd.