Haagse vreugdevuren vrijdagavond 30 december al ontstoken

Harde wind voorspeld

'Door de weers- en windverwachting is het ontsteken van de grote vuren in de nacht van de jaarwisseling niet veilig. Het KNMI voorspelt windkracht 6-7 Bft voor de Haagse kust in de oud en nieuwnacht. Dat geeft een te groot risico voor omwonenden, toeschouwers en bebouwing. Vanavond is rond 23.00 uur de wind minder sterk, zeggen de voorspellingen en wordt aan de norm voldaan', aldus de gemeente.

'Domper'

Burgemeester van Den Haag, Jan van Zanen: 'Het is een domper dat het niet in de oud en nieuwnacht kan. Maar we hebben met elkaar afgesproken dat het vuur alleen wordt aangestoken als het veilig kan. De veiligheid staat voorop. Na drie jaar zonder vreugdevuren, willen we alle bouwers en belangstellenden toch graag de kans geven om op een veilige manier het vuur te ontsteken.'

Geen vreugdevuren Laak en Escamp

De vreugdevuren in Laak en Escamp gaan niet door. De organisatoren zouden pas starten met de opbouw op 31 december. Er wordt dus niet gestart met deze opbouw.

Na de vonkenregen die in 2019 over Scheveningen trok en schade aanrichtte, werden vergunningen voor de vier vreugdevuren in Den Haag verplicht. In deze vergunningen zijn scherpe veiligheidsmaatregelen opgenomen. Zo mogen de vreugdevuren dit jaar op het strand in Duindorp en Scheveningen maximaal tien meter hoog zijn.

'Iedereen heeft hard gewerkt'

De afgelopen jaren zijn steeds vanaf het begin van het jaar gesprekken gevoerd tussen de gemeente en de organisatoren van de vreugdevuren in Scheveningen, Duindorp, Escamp en Laak. Met als doel om de vreugdevuren veilig mét vergunning door te laten gaan. Van Zanen: 'Ook voor de bouwers van Escamp en Laak is dit erg jammer. Iedereen heeft hard gewerkt om aan alle eisen van vergunningen te voldoen.'

Vuurwerkshow Hofvijver afgelast

Ook de vuurwerkshow en bijbehorende programmering aan de Hofvijver zijn dit jaar, in overleg met de organisator, afgelast.