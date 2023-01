Minder vrachtwagens verkocht in de EU

In november 2022 daalde het aantal inschrijvingen van nieuwe bedrijfsvoertuigen in de EU licht (-0,6%), de zeventiende achtereenvolgende maand van daling.

In november 2022 daalde het aantal inschrijvingen van nieuwe bedrijfsvoertuigen in de EU licht (-0,6%), de zeventiende opeenvolgende maand van daling. De vrachtwagencategorie boekte vorige maand een aanzienlijke verbetering, maar dit was niet voldoende om de negatieve resultaten van de bestelwagen- en bussegmenten te compenseren. De prestaties in de vier belangrijkste markten in de regio waren wisselend. Duitsland boekte de sterkste winst (+14,0%), gevolgd door Spanje, met een bescheiden groei (+0,9%). Italië en Frankrijk kenden daarentegen dalingen (respectievelijk 13,7% en 7,0%).

Van januari tot november 2022 daalde het aantal registraties van nieuwe bedrijfsvoertuigen in de EU met 15,5% tot bijna 1,5 miljoen voertuigen. De vier belangrijkste EU-markten leden allemaal dubbelcijferige verliezen, wat bijdroeg aan de negatieve prestaties van de regio: Spanje (-19,2%), Frankrijk (-18,1%), Duitsland (-12,8%) en Italië (-10,7%).

Nieuwe lichte bedrijfsvoertuigen (LCV) tot 3,5 ton

Vorige maand kromp de EU-markt voor nieuwe lichte bedrijfsvoertuigen met 4,5%, met 111.303 eenheden. Drie van de vier grote markten noteerden dalingen: Italië (-16,7%), Frankrijk (-8,4%) en Spanje (-3,0%). Duitsland boekte daarentegen een sterke stijging (+15,1%).

Elf maanden na het begin van 2022 daalde het aantal nieuwe bestelwagens in de EU met 19,3% tot bijna 1,2 miljoen eenheden. Met uitzondering van Cyprus (+0,8%) presteerden alle markten in de regio slechter dan een jaar geleden, inclusief de vier grootste: Spanje (-23,8%), Frankrijk (-20,0%), Duitsland (-15,7%) en Italië (-12,3%).

Nieuwe zware bedrijfsvoertuigen (HCV) van 16 ton en meer

In november stegen de registraties van nieuwe zware bedrijfsvoertuigen met 21,1%, met 24.032 verkochte eenheden in de hele Europese Unie. Bijna alle EU-markten droegen positief bij aan dit resultaat. Vooral Polen – een van de grootste markten voor zware vrachtwagens – kende een sterke groei (+36,3%). Evenzo boekten andere grote markten in de regio solide winsten: Spanje (+27,0%), Duitsland (+15,8%), Italië (+10,7%) en Frankrijk (+6,6%).

Van januari tot november werden 235.670 nieuwe zware vrachtwagens geregistreerd in de EU, een stijging van 7,3% in vergelijking met dezelfde periode een jaar geleden. De vier grootste West-Europese markten lieten allemaal groei zien: Spanje zag de grootste stijging (+12,4%), gevolgd door meer bescheiden winsten in Italië (+3,6%), Frankrijk (+3,3%) en Duitsland (+0,8%).

Nieuwe middelzware en zware bedrijfsvoertuigen (MHCV) van meer dan 3,5 ton

In november kenden de EU-registraties van middelzware en zware vrachtwagens een sterke groei (+19,4%). Centraal-Europese landen zorgden voor een sterke impuls voor het resultaat van de regio, met name Estland (+69,8%) en Roemenië (+66,8%). De situatie was ook positief in de vier grote West-Europese markten, die allemaal winst boekten: Spanje (+24,1%), Duitsland (+15,6%), Italië (+9,4%) en Frankrijk (+4,0%).

Elf maanden na het begin van 2022 stegen de registraties van nieuwe vrachtwagens met 4,2%, tot een totaal van 275.482 verkochte eenheden in de hele EU. De sterke resultaten van de afgelopen maanden hielpen de cumulatieve prestaties om naar positief terrein te evolueren. De vier belangrijkste markten in West-Europa lieten gemengde resultaten zien: Spanje en Italië groeiden respectievelijk (+11,4% en +1,5%), terwijl Duitsland en Frankrijk lichte dalingen lieten zien (-2,1% en -0,4%).

Nieuwe middelzware en zware bussen en touringcars (MHBC) van meer dan 3,5 ton

In november 2022 daalden de EU-registraties van nieuwe bussen en touringcars met 11,5%, aangezien alle vier de belangrijkste markten in de regio verliezen leden. Duitsland kreeg te maken met de sterkste daling (-32,8%), gevolgd door Spanje (-26,3%), Italië (-13,3%) en Frankrijk (-4,9%).

Tot nu toe is het aantal nieuwe busregistraties in de EU dit jaar met 3,4% gedaald tot 25.190 verkochte exemplaren. Van de vier grootste markten van de regio noteerde alleen Spanje groei (+21,3%). Daarentegen presteerden Duitsland (-24,4%), Frankrijk (-12,6%) en Italië (-9,0%) duidelijk slechter dan een jaar geleden.