Zwaar verkeersongeval op N381 tussen Beilen en Westerbork

Gewonde

Het ongeval gebeurde rond 07.00 uur vanmorgen. 'Eén persoon is gewond geraakt en de hulpverlening is opgestart', aldus de politie. De N381 is in beide richtingen afgesloten. De gewonde persoon is vervolgens met spoed naar het ziekenhuis gebracht.