Huis verkopen in Amsterdam

Amsterdam is een gewilde stad om in te wonen. Studenten en starters genieten er van het goede leven, er worden gezinnen gesticht en ouderen blijven graag in hun geliefde stad wonen.

Voor anderen is Amsterdam een tussenstation in het leven. Bijvoorbeeld van studie naar een gezinswoning in de polder. Of je nu in de hoofdstad blijft wonen en op zoek gaat naar nieuwe woonruimte of juist de stad wil verlaten, je huis verkopen in Amsterdam doe je uiteraard met een goede makelaar.

De verkoopmakelaar

Er is gelukkig steeds meer keuze op de woningmarkt. In grote steden worden steeds vaker woningen aangeboden om te verkopen. Het hoeft daarom niet moeilijk te zijn om je huis te kunnen verkopen. Met een verkoopmakelaar ontzorg je jezelf voor een groot deel, wat weer fijn is. De energie die je dan overhoudt is vooral heel fijn om te gebruiken voor de verhuizing zelf.

Geef je huis een neutrale uitstraling

Natuurlijk is het mooi als je een leeg pand kan verkopen, omdat de aanstaande nieuwe eigenaar dan de ruimte goed kan bekijken. Echter werkt het in de praktijk vaak niet zo. Je woont tijdens de bezichtigingen nog in je huis en bent wellicht bezig met het uitzoeken van wat er mee gaat naar het nieuwe huis en wat niet. Ben je nog niet aan het verhuizen tijdens de verkoop, dan is het goed om je woning een meer neutrale uitstraling te geven. Zo kun je je huis dan toch op zijn allerbest presenteren op de website van de makelaar. Maak je huis daarom toonkamer-klaar. Dit doe je door alle spulletjes die overbodig zijn alvast in te pakken. De makelaar kan je hierbij adviseren.

Persoonlijke spulletjes weghalen

Om de woning een neutrale, verkoopbare uitstraling te geven, haal je je persoonlijke spulletjes vast weg uit de woning. Denk hierbij aan de foto’s van familie en vrienden, kleine beeldjes uit de vensterbank, de knutselwerkjes van de kinderen en dergelijke. Al deze losse spullen zijn jou heel dierbaar, maar hoeven niet op de verkoopfoto’s te staan. Door dit vast in te pakken en wellicht tijdelijk te stallen in een opslagruimte, krijg je tevens wat meer overzicht voor de verhuizing zelf. Dat is heel fijn.

Verder is het goed om tafels leeg te maken en kasten toonbaar te maken. Natuurlijk mag er een fruitschaal of bos bloemen op tafel staan. Maar de dekentjes op de bank, die kun je beter even weghalen. Zorg voor opgeruimde (kinder)kamers, maak de bedden op met een neutraal dekbedovertrek en zorg dat de keuken schoon is. Zo kunnen de eventuele nieuwe eigenaren je woning het beste ontdekken en tot zich nemen.

Bepaal een goede prijs

Om je huis dan goed te kunnen verkopen, is het belangrijk om de vraagprijs te bepalen. Deze bepaal je onder meer aan de hand van de waarde van het huis volgens Kadaster. Houd rekening met het energielabel van de woning. Deze moet om de vraagprijs te kunnen bepalen ook worden opgesteld. Het energielabel geeft de volgende bewoners aan of ze nog veel moeten investeren in woningisolatie bijvoorbeeld. Het bepalen van een dergelijke vraagprijs is niet altijd even gemakkelijk. Je wilt immers niet te weinig vragen, maar ook niet te veel. Een makelaar die de woningmarkt van Amsterdam op zijn of haar duimpje kent, zal daarom een goede vraagprijs voor je kunnen bepalen. Het is mogelijk om een taxateur in te schakelen die de vraagprijs voor je kan bepalen. Aan een dergelijke taxatie zijn wel extra kosten verbonden. Houd hier dus rekening mee.

Verkocht

Hoe fijn is het als je gaat verhuizen naar een nieuwe woning in of buiten Amsterdam, je je huis in Amsterdam op tijd hebt verkocht. Dat zet meteen een beetje extra vaart achter de verhuizing en je kunt met een schone lei in het nieuwe huis beginnen. Wil je dat de verkoop van je woning in Amsterdam vlot verloopt? Schakel een verkoopmakelaar in!