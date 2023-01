Verdachten aangehouden dodelijke steekpartij

Een 39-jarige man uit Den Haag is vrijdagavond 27 januari overleden nadat hij was neergestoken op de Doctor H.E. van Geldererf in de Hofstad. De politie hield later die nacht in een woning in Den Haag drie minderjarige verdachten aan voor hun betrokkenheid bij het incident. De verdachten zijn twee meisjes en een jongen.