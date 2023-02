Uniek: Rijksmuseum toont 28 'Vermeers'

De tentoonstelling Vermeer in het Rijksmuseum, die is te zien van 10 februari t/m 4 juni 2023, gaat op donderdag, vrijdag en zaterdag ook in de avonduren open. Dit meldt het Rijksmuseum donderdag.

Inzoomen tot op kleinste detail

Vandaag wordt door het Rijksmuseum ook de website Dichter bij Johannes Vermeer gelanceerd. Acteurs Stephen Fry en Joy Delima nemen je mee in de wereld van Vermeer. Dankzij ultra hoge resolutie foto’s is het voor het eerst mogelijk tot op het kleinste detail in te zoomen op bijvoorbeeld Het melkmeisje en De soldaat en het lachende meisje uit The Frick Collection.

Tentoonstelling ook drie avonden open

Een maand voor de opening van de tentoonstelling zijn er al ruim 100.000 entreetickets geboekt. Nooit eerder was de belangstelling voor een tentoonstelling van het Rijksmuseum al voor de opening zo groot. Er is een beperkt aantal tickets beschikbaar om bezoekers een zo prettig mogelijke ervaring te geven. Om toch zo veel mogelijk mensen de gelegenheid te bieden Vermeer te zien, gaat de tentoonstelling drie avonden in de week tot 22.00 uur open.

Dichter bij Johannes Vermeer

Door in te zoomen op zijn leven, zijn werk en details, komen bezoekers van deze website nog dichter bij Vermeer. De Britse acteur Stephen Fry geeft de tour in het Engels, de Nederlandse actrice Joy Delima leidt de Nederlandstalige bezoekers rond. Bezoekers kunnen daarnaast ook zelf schilderijen vergelijken, zoeken naar overeenkomsten en bijzonderheden in het werk van Vermeer en zo hun eigen Vermeer-verhaal maken en delen. Naast de 28 werken uit de tentoonstelling zijn ook de overige negen aan Vermeer toegeschreven schilderijen hierin opgenomen.

Ultra hoge resolutie foto's

Meerdere schilderijen zijn te bekijken op een ultra hoge resolutie van 5 micrometer. Dat is even gedetailleerd als de foto van de Nachtwacht die het Rijksmuseum een jaar geleden publiceerde. Hierdoor kan ook bij schilderijen van Vermeer worden ingezoomd tot de minutieuze pigmentdeeltjes in de verf haarscherp zichtbaar worden.

Johannes Vermeer

Johannes Vermeer (1632-1675) leefde en werkte in Delft. Zijn werk is wereldberoemd om zijn verstilde, introverte scènes binnenshuis, zijn ongekende gebruik van helder, kleurrijk licht en zijn overtuigende illusionisme. In tegenstelling tot Rembrandt, heeft Vermeer een opvallend klein oeuvre nagelaten. 37 daarvan zijn nog bekend.

Uniek: Tentoonstelling met 28 'Vermeers' op 1 plek

Voor het eerst in zijn geschiedenis organiseert het Rijksmuseum een tentoonstelling over de 17de-eeuwse meester Johannes Vermeer. Met 28 schilderijen vanuit de hele wereld is het de grootste Vermeertentoonstelling ooit. In aanloop naar de tentoonstelling wordt kunsthistorisch en materiaaltechnisch onderzoek gedaan naar het leven en kunstenaarschap van Vermeer, zijn artistieke keuzes en beweegredenen voor zijn composities, als ook naar het maakproces van zijn schilderijen.