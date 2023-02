Zo organiseer je de perfecte dropping in jouw omgeving

Steeds vaker worden er in Nederland droppings georganiseerd. Dit zijn evenementen waarbij een groep deelnemers geblinddoekt naar een onbekende locatie in de buitenlucht wordt gebracht en vervolgens de weg terug moet zien te vinden. Daarbij is de beleving per dropping vaak anders vanwege het feit dat de organisatie van dit soort leuke activiteiten feilloos moet zijn. Wil je graag een perfecte dropping in jouw omgeving organiseren? Dan is het zeker slim om deze blog door te lezen, want we geven je hier 7 tips om dit goed voor elkaar te krijgen. Op deze manier wordt je droppings straks als legendarisch gezien.

Alles begint met de juiste communicatie

In de eerste plaats is het belangrijk om de communicatie goed te organiseren. Zorg ervoor dat alle deelnemers op tijd informatie ontvangen over de ontmoetingslocatie en vervoersmiddelen van de dropping. Hierbij is het goed om ook duidelijk te communiceren wat er van hen wordt verwacht, zodat iedereen zich hierop kan voorbereiden. Tijdens de dropping zelf is het ook zaak dat er een goede communicatie tussen deelnemers en organisatoren van de dropping is. Echter mag men geen smartphone gebruiken met een dropping doordat je zo meteen weet waar je precies bent. Om met elkaar tijdens de dropping contact te houden kan je bijvoorbeeld portofoons huren. Hiermee kunnen deelnemers met elkaar in contact blijven zonder dat ze precies weten waar ze zijn.

Kijk naar de fitheid en ervaring van de deelnemers en kies voor een passende dropping

Ten tweede is het belangrijk om goed naar de fitheid en ervaring van de deelnemers te kijken. Op basis hiervan moet je bepalen welke dropping geschikt is voor hen. Houd er bijvoorbeeld rekening mee dat bij een lange dropping minder geschikt is voor mensen die minder ver kunnen lopen. Ook kun je rekening houden met de ervaring van de deelnemers. Zo kun je bijvoorbeeld voor een beginnende dropping alleen gemakkelijke opdrachten aanhouden zodat de deelnemers hierin kunnen groeien.

Bepaal in welke locatie de dropping plaatsvindt

Verder is het van groot belang om een passende locatie te kiezen. Kies bij voorkeur voor een plek waar je niet al te veel auto’s in de buurt hebt en ook weinig andere mensen, zoals een natuurgebied. Op deze manier krijgen de deelnemers meer uitdaging en kunnen ze echt in contact komen met de natuur. Kies ook voor een locatie die makkelijk bereikbaar is, zodat je geen last hebt van vermoeide personen door lange reistijden bij de start van de dropping.

Vindt de dropping gedurende de nacht of dag plaats?

Tevens is het belangrijk om te overwegen of je de dropping overdag of juist ‘s nachts gaat organiseren. Vanzelfsprekend is een nachtdropping anders dan eentje overdag. Houd er bijvoorbeeld rekening mee dat het moeilijker is om je weg terug te vinden ‘s nachts omdat je beperkte zichtbaarheid hebt. Ook is het handig om bij een nachtdropping meer mensen mee te nemen, zodat er altijd iemand aanwijzingen kan geven en de verdwaalde deelnemers terug op het juiste pad kan helpen. Overdag heb je juist het voordeel van meer zichtbaarheid.

Regel het vervoer naar de plaats waar de deelnemers worden gedropt

Als vijfde is het zaak om het vervoer te regelen. Je wilt namelijk dat alle deelnemers op tijd en veilig bij de locatie van de dropping aankomen. Hiervoor kun je bijvoorbeeld een bus huren of een aantal auto’s gebruiken. Ook kun je ervoor kiezen om de vervoerder ook mee te nemen op de dropping, zodat hij ervoor kan zorgen dat iedereen veilig en op tijd terugkeert naar de startlocatie.

Zorg voor goede blinddoeken

Ook is het verstandig om voor goede blinddoeken te zorgen wanneer je een dropping organiseert. Er zijn verschillende opties: je kunt zelf blinddoeken maken of gebruik maken van speciale droppings blinddoeken. De blinddoeken moeten er stevig uitzien, zodat ze goed om de ogen van de deelnemers blijven zitten. Daarnaast is het goed om wat extra’s toe te voegen zoals een kussentje om het comfort te vergroten. Hiermee weet je zeker dat de deelnemers niet weten waar ze belanden.

Voeg leuke opdrachten toe aan de dropping

Tot slot is het geen slecht idee om een aantal leuke opdrachten, zoals ‘hike and seek’ toe te voegen aan de dropping. Op deze manier kunnen de deelnemers op een andere manier leren over hun omgeving en samenwerken met elkaar. Denk bijvoorbeeld aan spelletjes en raadsels waar je tijdens de dropping mee aan de slag kunt gaan. Zo houd je elke nieuwe dropping die je organiseert zowel fris als entertainend.