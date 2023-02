Voorlopige tussenstand Giro555 voor slachtoffers aardbeving op bijna 42 miljoen euro

De nationale Giro555-actiedag is woensdagochtend van start gegaan vanuit Beeld en Geluid in Hilversum. Nederland haalde al ruim 28 miljoen euro op voor de slachtoffers van de aardbeving in Turkije en Syrië. Met het opgehaalde geld voorzien hulporganisaties binnen Giro555 duizenden mensen van eten, onderdak en medische zorg. Hulp die dringend nodig is.

In totaal kwam er al 28,626.928,80 euro binnen bij Giro555. Michiel Servaes, actievoorzitter van Giro555, kwam deze week terug uit het getroffen gebied in Turkije. Daar zag hij met eigen ogen de ontreddering bij de slachtoffers. “Het wordt veel mensen steeds duidelijker dat er waarschijnlijk niemand nog levend onder het puin vandaan zal worden gehaald. Het moment dat ik in Hatay werd vastgeklampt door een vrouw die mij smeekte alles te doen om haar dierbaren nog te helpen, zal ik nooit kunnen vergeten.

“Tegelijkertijd zijn zovelen druk om de mensen te helpen die deze ramp wél overleefden. Vergeet niet dat zij die hulp bieden zelf vaak ook dierbaren hebben verloren. Maar zij gaan door. En wij ook. De hulpverlening wordt steeds verder opgeschaald. Zoals mijn Turkse collega me daar geëmotioneerd vertelde: ‘We mógen de slachtoffers niet laten zitten’. Ik roep iedereen op: laat hen niet zitten, maar doneer op Giro555.”

Vorige week maandag werd het grensgebied van Syrië en Turkije getroffen door zware aardbevingen. Reddingswerkzaamheden zijn nog altijd in volle gang. Inmiddels zijn tienduizenden dodelijke slachtoffers geteld. Honderdduizenden mensen hebben dringend behoefte aan hulp. De hulporganisaties achter Giro555 zijn zelf of via lokale partners in het gebied aanwezig. Zij bieden directe noodhulp, zoals medische zorg, eten en onderdak.

De actiedag is zojuist gestart op het Mediapark in Hilversum om 05.55 uur bij Beeld & Geluid. De gehele dag is het belpanel actief. Rond 13.30 uur vanmiddag wordt de volgende voorlopige tussenstand van Giro555 bekend gemaakt en om 20.30 uur begint de live-uitzending op NPO1. Presentatie daarvan is in handen van Chantal Janzen. Jeroen Pauw en Eva Jinek voeren de gesprekken aan tafel en Fidan Ekiz is tafeldame. Rond 22.15 wordt de voorlopige eindstand van Giro555 bekend gemaakt.

Pauw, Jinek en Ekiz spreken onder andere met mensen die familie in het rampgebied hebben, met presentator en documentairemaker Sinan Can en met Giro555-actievoorzitter Michiel Servaes, die allebei in Turkije waren de afgelopen dagen. Tijdens het programma wordt regelmatig live overgeschakeld naar Beeld & Geluid, waar Hila Noorzai, Wendy van Dijk en Herman van der Zandt verslag doen van het verloop van de actie. Tijdens het programma zijn ook liveoptredens van onder anderen Karsu en Frank Boeijen.

Update 13.30 uur: Tussenstand op dit moment bijna 42 miljoen euro

Rond 13.30 uur staat de teller op 41.926.127,- euro. Dit hebben de hulporganisaties achter Giro555 woensdagmiddasg bekendgemaakt. Het gaat om een tussenstand er kan nog steeds geld worden overgemaakt naar Giro 555. Vanavond rond 22.15 uur zal de voorlopige eindstand van dat moment bekend worden gemaakt.