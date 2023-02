Nederlanders in top 3 brokkenpiloten in Oostenrijkse sneeuw

Ongeveer zes op de tien Nederlandse wintersporters kiezen voor Oostenrijk als bestemming. Op de pistes in het Alpenland maken Nederlanders echter relatief vaak brokken. Bij 7% van de ongelukken in de Oostenrijkse sneeuw is een Nederlander betrokken. Alleen Duitse en Oostenrijkse skiërs en snowboarders hebben vaker pech op de piste. Dit en meer blijkt uit het wintersportonderzoek door beslist.nl.