Politie onderzoekt dodelijk verkeersongeval

Bij een verkeersongeluk op de N271 in Wellerlooi is vanmiddag een persoon om het leven gekomen. De politie onderzoekt het ongeluk.

Rond 12:20 uur kwam de melding binnen dat een ongeval had plaatsgevonden, waarbij een motorrijder zwaargewond was geraakt. De hulpdiensten waren snel ter plaatse, maar hulp mocht helaas niet meer baten.

Opsporing Team Verkeer en FO Verkeer hebben ter plaatse onderzoek verricht. Op dit moment is nog onduidelijk of het een eenzijdig ongeval betreft of er mogelijk een ander voertuig bij het ongeval betrokken is.