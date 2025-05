Auto te water in Vinkeveen, twee lichamen aangetroffen

Rond kwart voor 11 ’s ochtends kwam er donderdag 29 mei een melding binnen over een auto te water in Vinkeveen. Hulpdiensten kwamen meteen ter plaatse en troffen twee overleden personen aan. Beide nog in het voertuig. De politie is bezig met de identificatie van de slachtoffers.

Een voorbijganger zag de auto bij de Ter Aase Zuwe vanochtend in het water. Maar hoe lang de auto al in het water lag, is nog onduidelijk. Ook over de oorzaak van het incident is nog niets bekend. Het OTV (Opsporingsteam Verkeer) en de FO (Forensische Opsporing) van de politie doen onderzoek. Heb jij gezien dat de auto van de weg af raakte? Of heb je andere bruikbare informatie? Bel 0900-8844 of meld anoniem 0800-7000.