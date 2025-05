Snelrecht en voorlopige hechtenis in zaak wegnemen knuffels gedenkplek Winschoten

Winschoten

Het Openbaar Ministerie (OM) in Noord-Nederland heeft een zaak tegen twee mannen van 20 uit Leeuwarden en Winschoten aangemeld voor snelrecht. De twee worden verdacht van betrokkenheid bij het wegnemen van knuffels op een herdenkingsplaats van de omgekomen Jeffrey en Emma in Winschoten. 'Een politierechter in Groningen zal zich op 10 juni hierover buigen. Het OM is van mening dat de maatschappelijke impact zodanig is, dat een snelrechttraject passend is', zo meldt het Openbaar Ministerie (OM).