Twee ontploffingen aan woningen in Zeist

Een groep jongeren in Zeist vocht twee verschillende ruzies uit met het plaatsen en tot ontploffing brengen van zwaar vuurwerk op twee adressen in Zeist. De politie hield maandag 13 maart vijf minderjarigen verdachten aan. Vier van deze jongeren komen uit Zeist en één is woonachtig in Driebergen.