Man (31) overleden na schietpartij Rotterdam

Bij een schietpartij aan de Gijsingstraat in Rotterdam is zondag 26 maart rond 19.00 uur een 31-jarige man uit Rotterdam om het leven gekomen. Twee andere mannen raakten gewond, zij zijn aangehouden. Hun aandeel wordt onderzocht. De schutter(s) wist(en) te ontkomen

Iets na 19.00 uur kwam de melding binnen dat er was geschoten aan de Gijsingstraat. Toegesnelde hulpdiensten troffen in een portiek een zwaargewonde man aan en startten met reanimeren. Dit mocht niet baten; de man overleed ter plekke. Een tweede slachtoffer, een 27-jarige Rotterdammer, is met een schotwond aan zijn been overgebracht naar het ziekenhuis. In het ziekenhuis meldde zich later een derde man met een schotwond. Het betreft een 27-jarige man uit Vlaardingen. Beide mannen zijn dus aangehouden.