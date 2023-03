Beloning uitgeloofd in moordzaak Ferdi Mathilda

Op donderdagochtend 28 november 2019 wordt in Eindhoven het dode lichaam aangetroffen van Ferdi Mathilda uit Boxtel. Hij is met veel geweld om het leven gebracht. De dader is vooralsnog niet gevonden, maar het onderzoeksteam heeft de zaak nooit losgelaten. In een ultieme poging de zaak alsnog op te lossen wordt de komende tijd extra aandacht voor het onderzoek gevraagd. Ook wordt er aanvullend onderzoek gedaan op de plaats delict. Het Openbaar Ministerie looft een beloning van 15.000 euro uit voor de tip die leidt tot een oplossing van deze zaak.

Ferdi wordt die bewuste ochtend rond 7.00 uur dood gevonden op de parkeerplaats van een pand aan de Fuutlaan aan de kant van het spoor. Uit het onderzoek blijkt dat Ferdi door extreem geweld om het leven is gebracht. De politie doet onder meer uitgebreid buurtonderzoek en spreekt met mensen uit de omgeving van Mathilda. Ook worden camerabeelden bekeken en geanalyseerd. Vooralsnog heeft dat niet geleid tot een doorbraak in de zaak. Om alsnog tot die doorbraak te komen wordt het onderzoek momenteel opnieuw tegen het licht gehouden. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de nieuwste technieken.

Plaats delict

De plek waar Ferdi in 2019 om het leven werd gebracht is destijds uitgebreid onderzocht. Meerdere sporen werden veiliggesteld, waaronder een mes en een hamer. Op dit moment werkt de politie aan een visuele reconstructie, waarbij onder meer een drone wordt ingezet. De plaats delict, relevante sporen of bewakingsbeelden krijgen een plek in die visuele reconstructie. Dit kan het rechercheteam helpen bij het toetsen of een bepaald scenario bij bepaalde sporen past. Als nieuwe opsporingstechnieken ons kunnen helpen dan maken wij daar natuurlijk gebruik van. De zaak is inmiddels enkele jaren oud, maar de ontwikkelingen op het gebied van bijvoorbeeld DNA gaan razendsnel. Daar hopen we nu gebruik van te kunnen maken.

Opsporingsprogramma’s

Er moeten volgens de politie mensen zijn die meer weten over de dood van Ferdi Mathilda. Op 3 en 4 april wordt daarom in Bureau Brabant en Opsporing Verzocht uitgebreid aandacht besteed aan de zaak. De laatste dag uit het leven van Ferdi Mathilda wordt gereconstrueerd en er worden nooit eerder vertoonde beelden uitgezonden.