Politie onderzoekt explosie op auto in Vlaardingen

De politie is dringend op zoek naar getuigen na een explosie op een auto aan de Koninginnestraat in Vlaardingen. Er zijn geen slachtoffers gewond geraakt, de verdachte is op de vlucht geslagen.

In de nacht van vrijdag 7 april op zaterdag 8 april omstreeks half vijf in de ochtend kreeg de politie een melding binnen van een explosie aan de Koninginnestraat in Vlaardingen. Dit bleek op een auto te zijn geweest die enorm veel schade heeft opgelopen. Gelukkig zijn er geen slachtoffers gewond geraakt. De verdachte(n) is/zijn op de vlucht geslagen. Er wordt een verband gelegd met een eerdere explosie aan de Gretha Hofstralaan waarbij er een auto van het zelfde bedrijf verwoest raakte na een explosie. Dat gebeurde in de nacht van maandag 3 april op dinsdag 4 april.