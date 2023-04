Geen recht op schadevergoeding voor vader Ruinerwold-zaak

Het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden is van oordeel dat de vader in de Ruinerwold-zaak geen recht heeft op schadevergoeding voor de tijd die hij in voorlopige hechtenis heeft gezeten.

Oordeel van de rechtbank

Op 4 maart 2021 besloot de rechtbank Noord-Nederland (ECLI:NL:RBNNE:2021:671) om het openbaar-ministerie bij de vervolging van de man niet-ontvankelijk te verklaren. Volgens de rechtbank liet de medische toestand vervolging niet toe en kon hij zich in het proces onvoldoende verweren.

Gelet op deze beslissing van de rechtbank heeft de vader om schadevergoeding gevraagd voor de tijd die hij in zijn strafzaak ten onrechte in voorlopige hechtenis zat.

Geen gronden van billijkheid

Ondanks dat de strafzaak tegen verzoeker is geëindigd zonder dat hem een straf of maatregel is opgelegd acht het hof, net als de rechtbank, in deze zaak geen gronden van billijkheid aanwezig voor vergoeding van de schade.

Het hof is van oordeel dat een sterke verdenking van het plegen van zeer ernstige strafbare feiten bij een verdere vervolging in de strafzaak tot een veroordeling zouden hebben geleid. De straf die waarschijnlijk zou worden opgelegd zou veel langer zijn dan de duur van de voorlopige hechtenis. Het hof wijst het verzoek af.

De vordering tot vergoeding van de kosten van indiening en behandeling van het verzoekschrift vindt het hof toewijsbaar.