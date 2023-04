Vakbond FNV krijgt mogelijk zelf te maken met acties en stakingen

De werkgeversorganisatie van de FNV heeft een ultimatum ontvangen van de eigen werknemers, verenigd in FNV Personeel. 'Het ultimatum loopt af op maandag 1 mei om 10.00 uur. Als er dan niet op de eisen van de werknemers is ingegaan, volgen er acties bij de bond', zo meldt de FNV vrijdag.

Uitzonderlijke situatie

Het is een uitzonderlijke situatie waarbij er bij de vakbond zelf acties en stakingen dreigen. De afgelopen maanden is er stevig onderhandeld over een nieuwe cao – de huidige loopt af op 1 mei aanstaande. De uitgangspositie van FNV Personeel was steeds helder: koopkrachtbehoud door inflatiecorrectie en lonen die de inflatie volgen via de zogeheten automatische prijscompensatie (APC). Deze week kwam de werkgeversdelegatie met een eindbod dat onvoldoende tegemoetkomt aan die eisen.

Geen echte APC

Die werkgever wil een 3-jarige cao afsluiten waarbij er per 1 mei tussen de 3 en 7 % loon bijkomt, afhankelijk van in welke schaal iemand zit. De APC wordt ingevoerd met op 1 januari 2024 gegarandeerd 5% extra loon voor iedereen. Voor de jaren daarna wordt de inflatie wel gevolgd, maar tot maximaal 5%. Dit is volgens FNV Personeel geen echte APC.

Goede voorbeeld geven

Judith Westhoek, bestuurder FNV Personeel: ‘De vakbond moet het goede voorbeeld geven. Dat betekent dat de inflatie moet worden gecorrigeerd en dat de APC moet worden ingevoerd. Dit eisen onze honderden FNV-onderhandelaars ook bij andere werkgevers en het is niet zo dat de inflatie aan FNV-medewerkers voorbij is gegaan. Nu is daarom het moment voor onze werkgever om de daad bij het woord te voegen.’

Staking

Als de directie van de FNV op 1 mei om 10.00 uur niet is ingegaan op de eisen van FNV Personeel dan volgt er dezelfde maandag al - op de Dag van de Arbeid – een eerste zichtbaarheidsactie tijdens de 1 mei-mars van de FNV in Amsterdam. Die start om 15.00 uur vanaf het George Gershwinplein in Amsterdam en eindigt in het Martin Luther Kingpark. Een dag later, op dinsdag 2 mei, staat de eerste landelijke staking op de agenda. Stakers kunnen zich tussen 11.00 en 12.30 uur registreren op het Centraal Vakbondshuis in Utrecht.