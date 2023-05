Meer stakingen in 2022, maar minder stakers

In 2022 werd er 33 keer gestaakt. In 2021 waren er 22 stakingen. Wel waren in 2022 minder werknemers betrokken bij de stakingen, waardoor er ook minder werkdagen verloren gingen: 39 duizend tegen 59 duizend in 2021. Dit meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers.

In 2020, toen de coronamaatregelen begonnen, waren er 9 werkstakingen. Hierna nam het aantal stakingen toe tot 33 in 2022. De laatste keer dat er meer stakingen waren, was in 1988 met 38 stakingen.

Stakingen verspreid over het jaar

De meeste stakingen in 2022 (13) vonden (geheel of gedeeltelijk) plaats in het tweede kwartaal. In het derde kwartaal waren dit er 4.



28 van de 33 stakingen in 2022 werden uitgeroepen door een vakbond. 25 stakingen werden beëindigd door een akkoord na onderhandelingen waarbij een vakbond betrokken was.

Meeste stakers in vervoer en opslag

In de bedrijfstak vervoer en opslag werd er met 13 keer het meest gestaakt. Bij deze stakingen waren ook de meeste stakers (7 duizend) betrokken en zij zorgden voor het grootste verlies van werkdagen (23 duizend).



Ook in de industrie waren er relatief veel stakingen (12). Deze stakingen zorgden voor 9 duizend verloren werkdagen en daar waren 1,5 duizend stakers bij betrokken.

Werknemers in informatie en communicatie minst tevreden met cao

De reden om te staken was in de meeste gevallen (20) ontevredenheid over de gehele cao. Bij 8 stakingen was alleen het loon de reden. In de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA), uitgevoerd door het CBS en TNO, is aan werknemers gevraagd hoe tevreden ze zijn met de cao van hun bedrijf en het salaris. Hieruit blijkt dat in 2022 van alle werknemers 77 procent (heel) tevreden was met de cao van hun werkgever. 74 procent van de werknemers was (heel) tevreden met het salaris.



In het onderwijs en het openbaar bestuur waren werknemers (beide 88 procent) het vaakst (heel) tevreden met de cao. In de informatie en communicatie waren werknemers (66 procent) het minst tevreden. Werknemers bij financiële instellingen (88 procent) waren het vaakst tevreden met hun salaris. In de zorg waren werknemers (66 procent) het minst tevreden met hun salaris.